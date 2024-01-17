عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على 5 متهمين بقتل شخص في المرج

صدى البلد


 

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، حكمها على 5 متهمين بقتل شخص في المرج، .

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية أحالت القضية رقم 31010 لسنة 2022 جنايات المرج، والمقيدة برقم 4730 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمة المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

ودفع محام أحد المتهمين، بانتفاء جريمة القتل العمد والشروع فيه وعدم توافر القصد الجنائي المنصرف إلى القتل لدى أي من المتهمين وبأن الواقعة لا تعدو ضرباً لم يقصد منه موتاً ولكنه أفضى إلى الوفاة.

وجاء فى أمر الإحالة أنه و بعد الاطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، اتهمت النيابة المتهمين بقتل المجني عليه  عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منه قتلا لخلافات استعرت بينهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أطلق أحدهم أعيرة نارية صوب سالف الذكر حال تواجد الباقيين معه على مسرح الواقعة للشد من أزره قاصدين قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

ونصت المادة 230 على أنه كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

بعد لحظات من نشرها.. لماذا حذف حساب منتخب مصر تغريدة محمد صلاح؟

صدام جديد بين فيتوريا وإمام عاشور قبل مباراة غانا "تفاصيل"

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

520 جنيها دفعة واحدة.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب في مصر

بيان عاجل من حماس بعد إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد يحيى السنوار

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

على يد محضر محكمة.. محامٍ يدعو المعازيم على فرحه بصحيفة دعوى

قرار عاجل بشأن أسعار التاكسى الأبيض

عايزينه مسيحى.. مصير كريم التائه بين الاديان يحدده مجلس الدولة

أول تحرك قضائي ضد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي

مد أجل الحكم في استبعاد حسام المندوه من الزمالك

مؤتمر عالمى للمحكمة الدستورية 20 يناير

18 فبراير.. الحكم في دعوى وقف قرار المحامين بإعادة تشكيل هيئة المكتب

تأجيل دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين

ترشيحاتنا

تطورات الحالة الصحية لـ فادي خفاجة بعد انقلاب سيارته.. خاص

حكم صيام السابع والعشرين من شهر رجب.. دار الإفتاء تجيب

نجم الزمالك السابق: الرطوبة ليست سبب سوء أداء منتخب مصر أمام موزمبيق

81 وظيفة جديدة بمصلحة الطب الشرعي والتقديم غدًا | اعرف الشروط

مباحثات مصرية - يونانية بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية اليوم

أمريكا ترفض إصدار تقرير بشأن انتهاكات إسرائيل في غزة.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الشفاف.. سمية الخشاب تفاجئ متابعيها عبر إنستجرام بـ لوك غير متوقع|شاهد

اعتداء طالبة أمريكية على معلمتها العجوز بوحشية وتصويرها

بـ الشورت والأحمر الجريء.. زوجة ماجد المصري تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

تسابيح دياب.. أول سودانية بمسابقة ملكة جمال العالم ترد على انتقادات واجهتها

فيديو

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ