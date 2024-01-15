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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

على يد محضر محكمة.. محامٍ يدعو المعازيم على فرحه بصحيفة دعوى

صدى البلد

حاول أحد المحامين ابتكار شكل جديد لدعوة الاهالى والاصدقاء على حفل زفافه، متاثرا بمهنته التى اعتز بها، حيث قام بكتابة صحيفة دعوى، وارسالها الى الجميع، عن طريق محضر محكمة الافراح، لتنال اعجاب الجميع بسبب التوقيع بالاستلام.

وكتب العريس فى صحيفة الدعوى:" بناء على طلب العريس/ على كمال محمد المقيم فى 14 شارع حسن قرنى بشارع محمد سعيد فى البساتين بالقاهرة.. انتقل محضر محكمة الافراح والمناسبات السعيدة الى جميع المحامين والاهل والجيران والاحباب واعنلتهم بالفرح".

واكمل العريس فى دعواه:" يتشرف العريس بدعوة سيادتكم والعائلة لحضور حفل زفافه على الانسة(N) كريمة الاستاذ أشرف مصباح بمشيئة الله تعالى لقضاء الحنة يوم الخميس الموافق 28 فبراير  امام المنزل وليلة الزفاف فى تمام الساعة السادسة يوم الجمعة الموافق 9 فبراير "..

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