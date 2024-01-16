عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

صدى البلد

يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وان سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.

 

ويعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتي جاءت كالتالى: 

نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

رياح محملة بالرمال وأجواء شديد البرودة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عاجل.. المتحدث العسكري للقوات المسلحة يعلن تفاصيل إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

مدرب شاب يقنع نجم الأهلي بالرحيل عن النادي

بيان عاجل من وزير دفاع إسرائيل بشأن قرار إنهاء الحرب علي غزة

موضوعات متعلقة

على يد محضر محكمة.. محامٍ يدعو المعازيم على فرحه بصحيفة دعوى

قرار عاجل بشأن أسعار التاكسى الأبيض

عايزينه مسيحى.. مصير كريم التائه بين الاديان يحدده مجلس الدولة

أول تحرك قضائي ضد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي

مد أجل الحكم في استبعاد حسام المندوه من الزمالك

مؤتمر عالمى للمحكمة الدستورية 20 يناير

18 فبراير.. الحكم في دعوى وقف قرار المحامين بإعادة تشكيل هيئة المكتب

تأجيل دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين

ترشيحاتنا

مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة 2 آخرين بجراح خطيرة في معارك جنوب غزة

عاجل.. المتحدث العسكري للقوات المسلحة يعلن تفاصيل إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

مجلس الأمن يعقد جلسة تشاورية مغلقة حول تطورات الأوضاع في اليمن.. اليوم

هل الصيام فى رجب بدعة؟ الرد على الشبهة المضللة

رياح محملة بالرمال وأجواء شديد البرودة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

Emmy Awards.. القائمة الكاملة للجوائز وأبرز لقطات الحفل السنوي لعام 2024 |صور وفيديو

هل ظهرت عليك؟.. استشاري: أعراض كثيرة تشير لمعاناتك من الفراغ العاطفي

اعتقال مسلم بسبب الصلاة على يد الشرطة الهندية

نمر يطارد إماراتيا داخل منزله في دبي| فيديو

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ