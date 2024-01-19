عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار Iphone 11 فى السعودية

iPhone 11
iPhone 11

ينافس جوال آيفون 11 حتى اللحظة بين إصدارت آبل الشهيرة، وهو أحد أكثر إصدارات آيفون مبيعاً، بفضل مواصفاته وسعره التنافسي.

وصل سعر جوال iPhone 11 فى السعودية سعة 64 جيجابايت مقابل سعر 1799 ريالاً سعودياً، سعة 128 جيجابايت بسعر 1999 ريالاً.

يأتى جوال iPhone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1792 × 828، محمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch"، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

 

iPhone 11

زودت "آبل" جوال iPhone 11 بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64 و 128، و256 جيجابايت.

يحمل جوال iPhone 11 كاميرا ثنائية خلفية بدقة 12 ميجابكسل بعدستين wide و ultra wide، بفتحات f/2.4 عدسة وf/1.8 و 2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

iPhone 11

يعمل جوال iPhone 11 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ودعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، يدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.

يطرح جوال iPhone 11 على بطارية سعة 3110 أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل ، فى 6 ألوان هي الأسود، الأحمر، الأخضر، البنفسجي، الأصفر، الأبيض.

السعودية آيفون iPhone iPhone 11 ايفون 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

قلع التيشيرت.. موقف صادم من مؤلف فيلم الملكة على الريد كاربت

موضوعات متعلقة

أجمل سامسونج في العالم .. سعر Galaxy Z Flip 5 في البحرين

سعر Galaxy Fold 5 في الإمارات.. مكتب متحرك

أحدث سعر لـ Galaxy Z Flip 4 في سلطنة عمان

أسعار Galaxy Fold 4 في الكويت

تعرف على سعر Galaxy S23 في السعودية

أسعار Galaxy S23 Plus في البحرين

سعر Galaxy S23 Ultra في سلطنة عمان

أسعار Galaxy S22 في قطر

ترشيحاتنا

5 حقائق غريبة عن الحضارة المصرية القديمة.. اللغز في رقم 3

بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد استهداف الحوثيين لسفينة شحن بخليج عدن

قفزة تاريخية في أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-1-2024.. كم وصل عيار 21

عملة ورقية أوقعته .. المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر هيروين

ملكة بريطانيا المستقبلية تخضع لعملية جراحية خطيرة.. ما القصة؟

دعاء ليلة الجمعة لسعة الرزق وسداد الدين .. مستجاب بين العصر والمغرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل التكاليف.. طريقة عمل كيكة الذرة

دمية تسخر من أطفال غزة .. ما قصتها؟

بدون أدوية.. جمال شعبان ينشر روشتة ذهبية لأي شخص

بفستان قصير..دينا تثير الجدل بالسوشيال ميديا بعد ظهورها مع أحمد الفيشاوي

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ