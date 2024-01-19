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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص نوكيا سمارت فون في مصر

Nokia C1
Nokia C1

لا زال هناك الكثيرون من محبين علامة نوكيا العريقة، ويسعوا لإقتناء أي من إصداراتها المميزة، ولعل نوكيا C1 سيكون الأرخص والأقل سعراً ويلبي لك كل احتاجاتاك بأقل سعر في مصر فقط بـ 1800 جنيه. 

يأتي هاتف Nokia C1 بشاشة قياس 4.45 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة عرض FWVGA+.

Nokia C1

يعمل Nokia C1 بمعالج من نوع Spreadtrum SC7731E رباعى النواة، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 1 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 16 جيجابايت.

ولمحبي التصوير جاء Nokia C1 بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي و اجراء مكالمات الفيديو.

يمتلك Nokia C1 بطارية سعة 2500 مللي أمبير، تدعم الحن من خلال منفذ microUSB، مع ميزة ثنائي الشريحة، يمكنك الحصول عليه في ألوان الأسود والأزرق والأحمر.

سعر Nokia C1

سعر Nokia C1

يذكر أنه سعر هاتف Nokia C1 يبلغ 1800 جنيهأ مصرياً.

نوكيا Nokia أقل سعر في مصر سعر Nokia C1

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