شيرين رضا: مطربة معتزلة قادتني إلى فيلم مقسوم

كشفت الفنانة شيرين رضا عن بعض تفاصيل دورها فى فيلم "مقسوم"، والذى يقام العرض الخاص له بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وقالت شيرين رضا فى تصريح لصدى البلد: أقدم شخصية جديدة ومختلفة عن الذى قدمته من قبل حيث أقدم شخصية مطربة معتزلة.

وأضافت شيرين رضا : تدربت كثيرا على بعض الآلات الموسيقية من أجل تصوير الفيلم على الرغم من أننى كنت موهوبة بها ولكن عدم الممارسة فقدت العزف على بعض الآلات الموسيقية.

فيلم مقسوم :

وطرحت الشركة المنتجة التريلر الرسمي لفيلم مقسوم على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استعداداً لطرحه في السينمات ، وأهم ما ظهر في التريلر وجود العديد من ضيوف الشرف مثل تامر حبيب ومحمد ممدوح وثراء جبيل وهاني خليفة.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

ويشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

وطرحت الشركة برومو قصير كشفت من خلاله تفاصيل شخصية هند( ليلى علوي) ضمن أحداث الفيلم، حيث ظهرت ليلى علوي فى البرومو وهي تبحث عن رجل يناسبها للزواج منه من خلال مواعيد غرامية والتى يطلق عليها أسم “ديت”.

وكشف البرومو قواعد ليلى علوي فى التعرف على الشخص الذي يناسبها، حيث تضع معاير أثناء الحديث معه وهو عدم الحديث عن الكورة أو السياسة.