الأولى من نوعها.. مفاجأة كبيرة من سامسونج لجمهورها

يبدو أن شركة سامسونج ستقدم مفاجأة كبيرة لجمهورها قد تكون هي الأكبر من نوعها في حدث Unpacked القادم والذي سيُعقد بعد أيام قليلة لإطلاق سسلة هواتف Galaxy S24 الرائدة.

وكشفت تسريبات أن شركة سامسونج ستوفر 7 سنوات من تحديثات البرامج لهواتفها القادمة Galaxy S24، مما يجعل الهواتف القادمة هي الأكثر حظًا ضمن هواتف سامسونج والهواتف الذكية بشكل عام.

وبحسب موقع GSMArena فإن سامسونج قد تعلن عن حصول هواتف Galaxy S24 بعد أيام عن7 سنوات من التحديثات المختلفة سواء الفنية أو الأمنية.

وفقًا للموقع فإن سامسونج قد تجري أيضًا تحسينات أكبر في تحرير الصور مع قوة الذكاء الاصطناعي.

وستتوفر ميزة Galaxy AI للذكاء الاصطناعي على "أجهزة Galaxy المدعومة" ، مما يعني أنها قد تتوسع إلى هواتف سامسونج الأخرى غير هواتف Galaxy S24.