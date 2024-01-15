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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأولى من نوعها.. مفاجأة كبيرة من سامسونج لجمهورها

هواتف سامسونج Galaxy
هواتف سامسونج Galaxy S24

يبدو أن شركة سامسونج ستقدم مفاجأة كبيرة لجمهورها قد تكون هي الأكبر من نوعها في حدث Unpacked القادم والذي سيُعقد بعد أيام قليلة لإطلاق سسلة هواتف Galaxy S24 الرائدة. 

وكشفت تسريبات أن شركة سامسونج ستوفر 7 سنوات من تحديثات البرامج لهواتفها القادمة Galaxy S24، مما يجعل الهواتف القادمة هي الأكثر حظًا ضمن هواتف سامسونج والهواتف الذكية بشكل عام. 

وبحسب موقع GSMArena فإن سامسونج قد تعلن عن حصول هواتف Galaxy S24 بعد أيام عن7 سنوات من التحديثات المختلفة سواء الفنية أو الأمنية.   

وفقًا للموقع فإن سامسونج قد تجري أيضًا تحسينات أكبر في تحرير الصور مع قوة الذكاء الاصطناعي. 

وستتوفر ميزة Galaxy AI للذكاء الاصطناعي على "أجهزة Galaxy المدعومة" ، مما يعني أنها قد تتوسع إلى هواتف سامسونج الأخرى غير هواتف Galaxy S24. 

GALAXY S24 هواتف Galaxy S24 سامسونج تحديثات البرامج حدث Unpacked الذكاء الاصطناعي

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