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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمهيرد: سويسرا تخصص 1.75 مليار دولار لدعم أوكرانيا

سويسرا
سويسرا

أعلنت سويسرا اليوم الاثنين دعم أوكرانيا بتخصيص حوالي 1.75 مليار دولار في إطار التعاون الدولي في 2025-2028.

أوضحت رئيسة الاتحاد السويسري فيولا أمهيرد في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برن، "إن "مبادئ لوجانو" التي تم وضعها في مؤتمر إنعاش أوكرانيا في يوليو 2022 هي بمثابة بوصلة سياسية لإعادة الإعمار"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

أضافت "خططت سويسرا لتقديم 1.5 مليار فرنك لدعم أوكرانيا في استراتيجية التعاون الدولي القادمة من عام 2025 إلى عام 2028 وقد ناقشنا اليوم الحاجة إلى إعادة الإعمار وأشارت إلى تنسيق أفضل للمساعدات مع المجتمع الدولي.

وتابعت أمهيرد أن إحدى القضايا الرئيسية في انتعاش أوكرانيا هي إزالة الألغام، وذكرت بأن المجلس الاتحادي أعلن في سبتمبر أن إزالة الألغام للأغراض الإنسانية كأولوية ووافق على حزمة مساعدات مدتها أربع سنوات بقيمة 100 مليون فرنك كما أبلغ الرئيس السويسري أنه سيتم عقد مؤتمر حول هذه القضية في جنيف في أكتوبر المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لها، ناقش الزعماء جهود الأمم المتحدة لتسهيل تصدير المواد الغذائية والأسمدة دون عوائق من أوكرانيا وروسيا عبر البحر الأسود.

سويسرا تدعم أوكرانيا رئيسة الاتحاد السويسري فيولا أمهيرد

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