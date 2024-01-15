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رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: ردود إسرائيل أمام "العدل الدولية" امتلأت برائحة العفن والعطن

أبراهيم عيسي
أبراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن موقف جنوب أفريقيا ورفع الدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية عظيم ورائع، مشددًا على أن ما قامت به جنوب أفريقيا مدهشة ورائعة، وقامت بها عبر الفريق القانوني والوكلاء أمام محكمة العدل الدولية.

وعلق الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على الدفاع الإسرائيلي والرد على الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، قائلا: "ردود إسرائيل أمام محكمة "العدل الدولية" كان يمتلئ برائحة العفن والعطن".

وأوضح إبراهيم عيسى، أنه عدم رفع أي دولة عربية دعوى مثل الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل، يؤكد أننا لا نصل إلى مقدار وعظمة أحفاد نيلسون مانديلا، مشددًا على أن مصر هي من قامت بموقف ذات قيمة ودلالة عظيمة أمام محكمة العدل الدولية وفضحت كذب إسرائيل أمام العالم.

جنوب افريقيا إسرائيل رائحة العفن محكمة العدل الدولية نيلسون مانديلا

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