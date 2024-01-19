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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ازاى تحمل أى فيديو من فيسبوك وانستجرام على آيفون

تطبيق إدارة الملفات
تطبيق إدارة الملفات

يعاني كثيرون من مستخدمي هواتف آيفون بسبب مشكلة صعوبة تحميل مقاطع الفيديو من المنصات المختلفة مثل فيسبوك وانستجرام وحتى يوتيوب، ولكن مع هذا التطبيق يتحمل أي فيديو في ثواني.

يدعى التطبيق “إدارة الملفات”، وهو على متجر تطبيقات “آب ستور” App Store الخاص بـ آبل، ويمكنك تحميله مجاناً.

تقوم فكرة تطبيق “إدارة الملفات” على نسخ رابط الفيديو أو الأغنية التى ترغب فى تحميلها، ثم الضغط على التحميلات، ليحمله فى ثوان معدودة، ثم اضغط على “التنزيلات” لنقل الملف المحمل أو إرساله للأصدقاء مباشرةً.

و لن تحتاج لتحميل الملف المرغوب على “الكومبيوتر” الخاص بك، ثم ربط هاتفك الـiphone به من جديد لتتمكن من مزامنة الجهازين ونقل الملف، الأمر الذى سيستغرق منك وقت ليس بالقليل تماماً، ويمكنك تحميل أى فيديو من وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام.

وفيما يلى خطوات تحميل أى ملف من خلال تطبيق “إدارة الملفات”:

1- نسخ الرابط فى المكان المخصص وضغط على كلمة “تحميل”.

الخطوة الأولي

2- اختيار “التنزيلات” لحين معرفة انتهاء التطبيق من تحميل الملف.

الخطوة الثانية

3-  الضغط على خيار “ملفاتي” ستجد الملف متاح أمامك لكي تقوم بنقله على الهاتف أو إرساله.

الخطوة الثالثة

يمكنك تحميل تطبيق “إدارة الملفات” مجاناً من متجر تطبيقات آبل.

آيفون فيسبوك انستجرام يوتيوب App Store

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