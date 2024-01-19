عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم 6000 جنيه على iphone 11 .. الحق العرض

iPhone 11
iPhone 11

اذا كنت تريد الحصول على iphone جديد ومميز بسعر معقول، سيكون أفضل خيار لك هو iphone 11، فهو الحصان الرابح بين إصدارات آيفون مميز بسعر اقتصادي.

وصل سعر جوال iPhone 11 فى الإمارات سعة 64 جيجابايت مقابل سعر 1699 درهما إماراتيا، مايعادل 14300 جنيهاً مصرياً، أما سعة 128 جيجابايت بسعر 1889 درهما أي حوالي 16 ألف جنيه مصري، أى أنك ستوفر حوالي 6000 جنيه دفعة واحدة.

جاء جوال iPhone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1792 × 828، محمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch"، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

 

iPhone 11

زودت "آبل" جوال iPhone 11 بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64 و 128، و256 جيجابايت.

يحمل جوال iPhone 11 كاميرا ثنائية خلفية بدقة 12 ميجابكسل بعدستين wide و ultra wide، بفتحات f/2.4 عدسة وf/1.8 و 2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي العظم فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

iPhone 11

يعمل جوال iPhone 11 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ودعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، يدعم بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الإتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.

يطرح جوال iPhone 11 على بطارية سعة 3110 أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويمكنك شراء الهاتف مقابل ، فى 6 ألوان هي الأسود، الأحمر، الأخضر، البنفسجي، الأصفر، الأبيض.

iPhone iPhone 11 الامارات آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

موضوعات متعلقة

ازاى تحمل أى فيديو من فيسبوك وانستجرام على آيفون

بطارية لاتقهر.. سعر Iphone 13 في الكويت

آيفون بثمن معقول.. سعر Iphone 12 في السعودية

أضخم ما قدمت آبل.. أسعار Iphone 15 Pro Max في عمان

أخبار التكنولوجيا.. ريلمي تطلق أول هاتف يحمل العلامة التجارية Note بسعر رخيص.. جوجل تضيف ميزة سحرية لـ هواتف Galaxy S24 وجالاكسي إس 24 ألترا أغلى هواتف أندرويد

ثمنه معقول.. سعر Iphone 14 في الإمارات

أذكي فلاجشيب.. سعر Iphone 15 Pro في البحرين

شاشة كبيرة.. سعر Iphone 15 Plus في سطانة عمان.. صور

ترشيحاتنا

تبدأ من 28 ألف جنيه| أسعار وبرامج عمرة رجب وشعبان ورمضان.. فرصة لزيارة بيت الله

أرخص نوكيا سمارت فون في مصر

المفتي عن تنظيم النسل: سيدنا النبي يباهي بنا الأمم ليس بالكثرة الضعيفة

فاروق جعفر: العندليب زعل مني بسبب 100 جنيه حصلت عليها من فريد الأطرش

فاروق جعفر: أحمد سيد زيزو أفضل وأحسن لاعب في مصر حاليا

سؤال مثير من خالد الغندور بسبب إصابة محمد صلاح في مباراة غانا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ