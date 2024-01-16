عشان تنظيف البيت.. تفاصيل إنهاء حياة طالبة على يد والدها بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، واقعة مأساوية بشعة، حين تجرد سائق توك توك، من مشاعر الأبوة والإنسانية، وانهال ضرباً على أبنائه الثلاثة، ما أدى إلى وفاة ابنته الكبرى وإصابة شقيقيها بإصابات بالغة، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

أب بلا قلب

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، يفيد وصول «بسنت.م» 12 سنة، طالبة، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة، وشقيقتها «سهيلة.م» 11 سنة، طالبة مصابة بكدمات وسحجات يالوجه، وشقيقهما «سفيان.م» بجرح بالأذن اليسرى، وجرى حجز المصابين بالمستشفى لاستكمال العلاج.

التحريات: الجريمة وقعت بسب تنظيف المنزل



كشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، قيام م.ع 40 سنة، سائق توك توك، مقيم بقرية الطايفة، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قام بالتعدي بالضرب على أبنائه وإحداث الإصابات المشار إليها والتي أدت إلى وفاة المجني عليها الأولى، وذلك لرفضهم مساعدته في أعمال تنظيف المنزل، بعد أن تركت زوجته مسكن الزوجية منذ فترة.

مفاجأة.. المتهم سبق اتهامه في 29 قضية



كشفت مصادر أمنية خاصة لـ «صدى البلد»، أن المتهم بإنهاء حياة ابنته الكبرى وإصابة شقيقيها يعمل سائق توك توك، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وله معلومات جنائية، فهو شقي خطر تحت رقم 434 فئة ب، فرض سيطرة، وسبق اتهامه اتهامه في 29 قضية، آخرها 14842 لسنة 2023م، جنح مركز كفر الشيخ.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1526 لسنة 2024م، إداري مركز كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.