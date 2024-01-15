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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالمجان.. الكشف على 1663 مواطنا خلال قافلة «حياة كريمة» بكفر الشيخ |صور

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية شاملة مجانية في قرية إبطو، بمركز دسوق وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور مجدي شنح، منسق القوافل الطبية بالمديرية.

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تضمنت القافلة 10 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، والأمراض الجلدية، والجراحة العامة، وطب النساء، والمسالك، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والأنف والأذن واستفاد من خدمات العيادات 1663 مواطناً خلال اليومين، وإجراء 78 تحليلاً طبياً بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 24 حالة أشعة، وصرف الأدوية مجاناً للمرضى، وتقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي 870 مواطناً.

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الأمراض الجلدية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية

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