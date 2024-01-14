كفر الشيخ.. رئيس مركز ومدينة دسوق يبدأ مهام عمله الجديد

بدأ جمال صلاح الدين ساطور، اليوم، أول أيام العمل لممارسة مهام عمله عقب صدور قرار محافظ كفر الشيخ 67 لسنة 2024 بتكليفه رئيساً لمركز ومدينة دسوق خلفاً للواء علاء محمد يوسف الذي جرى نقله رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوة.

يذكر أن «ساطور» تولى العمل بديوان عام محافظة كفر الشيخ في وظيفة باحث قانوني بإدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من 2013 حتى 2014 ثم عمل بالسكرتارية الخاصة بمكتب المحافظ من 2014 حتى 2021م.

وتولى «ساطور» العمل رئيساً لمركز ومدينة بيلا خلال الفترة من 2021 حتى 10 يناير 2024م، إلى أن كلفه المحافظ بالعمل رئيساً لمركز ومدينة دسوق.