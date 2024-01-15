إطلاق حملة ستر ودفا وإطعام لتوزيع بطاطين الشتاء بكفر الشيخ .. صور

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف توزيع الآلاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ لمجابهة فصل الشتاء.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الاكثر احتياجا بمحافظة كفرالشيخ، من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، على الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى كفرالشيخ برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.