بعد قضية جنوب أفريقيا.. مشاهير يعلنون تضامنهم مع غزة ضد إسرائيل

أعربت مجموعة من المشاهير في عالم السينما والتلفزيون عن دعمهم لاتهام جنوسايد إسرائيل من قبل جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية في لاهاي.





و شارك أكثر من عشرين ممثلًا، بما في ذلك سوزان ساراندون ونجمة مسلسل "سكس والمدينة" سينثيا نيكسون، وتشارلز دانس وكاريس فان هوتن ولينا هيدي من المسلسل الشهير "صراع العروش"، في سلسلة من الفيديوهات التي تدعم قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في المحكمة الدولية.





تم إنشاء هذه السلسلة، التي تم نشر الفيديو الأول منها عبر الإنترنت يوم الجمعة، من قبل مهرجان فلسطين للأدب المقام في المملكة المتحدة. وتدعم هذه السلسلة "خلق لغة وأفكار لمحاربة الاستعمار في القرن الحادي والعشرين".





ويُظهر الفيديو الأول للممثلين قراءتهم للادعاء الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والذي يتهم الدولة اليهودية بانتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في قصفها الجوي والبري لقطاع غزة ردًا على هجوم حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.