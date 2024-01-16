طه الدسوقي: أول يوم تصوير ليا في "حالة خاصة" ماحدش سلم عليا خالص

قال الفنان طه الدسوقي من ابطال مسلسل حالة خاصة إن اول يوم تصوير له في مسلسل حالة خاصة قائلا" محدش سلم عليه"، مضيفا ان كان متوترا و قلقا، ولكنه اكتشف بعد ذلك ان الاستاذ تامر الشيخ المخرج المنفذ قد بلغ فريق العمل بعدم القرب من طه.

روج الفنان طه الدسوقي لحلقته بمشاركة أسرة مسلسل “حالة خاصة” مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة.

ونشر طه الدسوقي صورة من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، تجمعه مع إسعاد يونس وأخري تجمعه بأبطال المسلسل.

وكشف الفنان طه الدسوقي كواليس تجسيده لشخصية نديم فى مسلسله الجديد حالة خاصة، والذي بدأ عرضه على منصة WATCH IT يوم الأربعاء الخميس الماضي.



وقال طه فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة هو فعلا حالة خاصة بالنسبة له، لكونه مسلسل بعيد عن الكوميديا على خلاف الأعمال التى قدمها من قبل.



وأضاف طه أن قبوله لشخصية نديم الذى يعاني من مرض التوحد فى المسلسل بمثابة تحدي جديد له، يتمنى أن ينال اعجاب الجمهور.