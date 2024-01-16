موبايل متكامل.. أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة ينافس الكبار

يتميز هاتف Galaxy A54 من سامسونج بالجمع بين السعر المناسب والمواصفات الكبيرة التي يمكنها منافسة الهواتف الرائدة، حيث يوفر بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم بشحنة واحدة، إلى جانب معالج قوي من تصنيع الشركة.

ويضم الهاتف أيضًا أنظمة كاميرا خلفية بتقنية OIS لتقديم صور ومقاطع فيديو واضحة وثابتة، حتى في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة، كما يعمل وضع التصوير الليلي على تحسين التصوير الفوتوجرافي في الإضاءة المنخفضة.

ومن الميزات الأخرى مقاومة الماء والغبار بمعيار IP67 والذي يتيح ذلك غمر الهواتف في عمق متر واحد من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة دون أي ضرر بحسب موقع Indian Express.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A54

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A54 في السوق المصري من حوالي 6 آلاف و 780جنيهًا مصريًا، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A54

وحصل على شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، والتي يمكنها الاستمرار ليوم كامل، بالإضافة إلى تصنيف IP67 لمقاومة المياه والغبار.

ويعمل بمعالج من نوع Exynos 1380 من تصنيع شركة سامسونج، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.