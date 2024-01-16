تستهدف هواتف سامسونج وأوبو وشاومي.. تحذير عاجل من ثغرة خطيرة

حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني من وجود ثغرة خطيرة تستهدف هواتف أندرويد وعلى رأسها هواتف سامسونج وأوبو وشاومي.

وبحسب India Today فإن الثغرة والتي تم تصنيفها عالية الخطورة، تستغل نقاط الضعف الموجودة في نظام التشغيل أندرويد، وقد تسمح للمهاجمين بسرقة معلوماتك الحساسة والتحكم الكامل في جهازك.

وأصدر فريق من الخبراء من مركز الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر CERT-In في الهند تحذيرًا عاجلًا بسبب نقاط الضعف المتعددة في إصدارات أندرويد بما في ذلك نظام أندرويد 14.

وفقًا لـ CERT-In، تشكل هذه الثغرات الأمنية تهديدًا كبيرًا، حيث يمكن أن يمنح الاستغلال الناجح للمهاجمين مجموعة واسعة من القدرات الضارة، بما في ذلك:

سرقة المعلومات الحساسة: يمكن للمهاجمين سرقة كلمات المرور وجهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني والصور والبيانات المالية وغيرها من المعلومات الحساسة المخزنة على جهازك.

السيطرة الكاملة: ويمكنهم السيطرة على جهازك بالكامل، وتثبيت تطبيقات ضارة، ومراقبة أنشطتك، وحتى استخدام جهازك لشن هجمات على الآخرين.

تعطيل جهازك: يمكن أيضًا استخدام نقاط الضعف لتعطيل تطبيقاتك، أو استنزاف البطارية، أو حتى إتلاف جهازك بشكل دائم.

وينصح الخبراء بالتحقق من وجود تحديثات بانظام من خلال الانتقال إلى إعدادات جهازك وتحقق من تحديثات البرامج، وفي حالة توفر تحديث، قم بتنزيله وتثبيته على الفور.

ويجب أن يكون المستخدم حذرًا بشأن تثبيت التطبيقات، حيث يجب تثبيت التطبيقات من المصادر الموثوقة فقط، مثل متجر Google Play. تجنب تنزيل التطبيقات من مواقع الويب أو متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية.

كما يجب استخدام كلمة مرور قوية أو رقم تعريف شخصي قوي لقفل جهازك وتمكين المصادقة الثنائية.