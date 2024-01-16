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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة طفلة.. روسيا تصد هجوما أوكرانيا بالمسيرات على الحدود |تفاصيل

هجوم بالمسيرات
هجوم بالمسيرات

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا أطلقت ثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة فورونيج بجنوب غرب البلاد على الحدود مع أوكرانيا؛ مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرتها.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال حاكم المنطقة، ألكسندر جوسيف، عبر قناته على تطبيق تيليجرام إن "طفلة تبلغ من العمر 11 عاما أصيبت عندما سقط حطام طائرة مسيرة على مبنى سكني في مدينة فورونيج، وهي المركز الإداري للإقليم".

وأضاف جوسيف أن "نوافذ العديد من المباني السكنية والمنازل السكنية في فورونيج تحطمت".

وأكد أنه تم على الفور إخماد حريق اندلع بسبب سقوط الحطام على أحد المباني السكنية.

ولم يصدر على الفور تعليق من أوكرانيا.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثفت كييف هجماتها الجوية وبررت عملياتها بأنها تستهدف البنية التحتية العسكرية الروسية لتقويض جهود موسكو الحربية.

وتمتلك روسيا قاعدة جوية بالقرب من مدينة فورونيج، حيث تتمركز بعض الطائرات الحربية من طراز «سوخوي سو-34»، بحسب وسائل إعلام روسية.

وغالباً ما تستخدم روسيا الطائرات القاذفة للقنابل خلال ضرباتها الجوية على أوكرانيا.

وذكر موقع «شوت» الإخباري الروسي على تطبيق تليغرام أن دوي ما لا يقل عن 15 انفجارا سمع بالقرب من القاعدة الجوية وأن بعض حطام الطائرات المسيرة سقط بالقرب من مبنى سكني.

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