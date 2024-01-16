رضا سيكا: إمام عاشور كان جعان وشبع في الأهلي.. شاهد

أكد الكابتن رضا سيكا نجم الإسماعيلي السابق، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري، من أفضل اللاعبين في مصر، وعندما كان في الزمالك ويشارك مع المنتخب: "كان مظلوم إعلاميًا وماديًا، ومشغولا بأشياء كثيرة".

وأضاف رضا سيكا، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إمام عاشور عندما انتقل لـ النادي الأهلي " كان جعان بطولات وشبع بطولات في الأهلي".

وأشار إلى أن :" إمام كان محروم من الشهرة وبعد الانتقال لـ الأهلي حصل على كل ما يتمناه، وأن إمام مع المنتخب في المباراة الأخيرة لم يكن لديه دور في الملعب".

كما أكد الكابتن رضا سيكا نجم الإسماعيلي السابق، أن لاعبي المنتخب المصري لم يقدموا المطلوب منهم، وطالب بعدم ظلم محمد النني لاعب الأرسنال ومنتخب مصر، موضحًا :" النني من أحسن اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية".

وأضاف رضا سيكا، أن محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي، مطالب باللعب مثلما يلعب في النادي الأهلي، وعليه أن يقدم المطلوب منه.

محمد عبد المنعم السبب في الهدف الثاني



وأشار إلى أن :" الهدف الثاني الذي أحرز في المنتخب المصري، كان بسبب محمد عبد المنعم، وأنه تقدم لـ تحقيق هدف، وترك مكانه، ولذلك جاء في المنتخب هدف".

مش هتاخد منه بـ 2 جنيه كورة



وأشار إلى أن محمد عبد المنعم مش هتاخد منه بـ 2 جنيه كورة مع المنتخب، ولذلك على اللاعب مراجعة نفسه، من أجل منتخب مصر.