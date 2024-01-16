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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوتو موبيليتي العالمية: نخطط لاستثمار 100 مليون دولار في السوق المصرية

صدى البلد

أعلنت مجموعة جيلي القابضة،  عن اختيار أوتو موبيليتي وكيلًا ومستوردًا رسميًا جديدًا لسيارات جيلي في مصر لتقديم تجربة ملكية وقيادة فريدة وجديدة تمامًا للعملاء.

انطلقت شركة أوتو موبيليتي (Auto Mobility) من خلال حفل للتعريف باستراتيجيتها طويلة المدى مع جيلي؛ حيث أعلنت عن طرح سيارة كولراي Coolrayالجديدة كليًا بالسوق المصرية، والتي يمكن تسلمها فور شرائها حصريًا من شركة أوتو موبيليتي.

وتأسست (Auto Mobility) في عام 2023 نتاج تحالف بين مجموعة من أعمدة صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط.

 

وفي سياق تقديمه لاستراتيجية الشركة في السوق المصري، أكد المهندس فهد علي الغانم، رئيس مجلس الإدارة أن مصر تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، والتي أظهرت مرونة يُحْتَذَى بها في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة ومتميزة، مضيفًا أن شركة أوتو موبيليتي تخطط لاستثمار 100 مليون دولار أمريكي في السوق المصرية، مما يسمح للشركة توفير السيارات المطلوبة إلى جانب بداية التصنيع في أواخر 2024 لتوسيع محفظة جيلي في مصر".

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