مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
الضرائب: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
حقيقة عروض رحيل جراديشار وأشرف داري عن الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

رنا عصمت

مخلل اللفت من أكثر أنواع المخللات انتشارًا على المائدة المصرية، خاصة مع الوجبات السريعة والمشويات، ورغم بساطة طريقة تحضيره، إلا أن الكثيرين يواجهون مشكلة تغير لونه أو طعمه بعد فترة قصيرة من التخزين.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة تحضير اللفت المخلل مثل المحلات على طريقة الشيف محمد جمال.


 

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات..

اللفت المخلل بدون مايسود او يتهري وإزاي تعرفي اللفت السليم من اللفت الشايخ الشيف هناء فهمي

 

1 كيلو لفت

2 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة ملح

1 لتر ماء مغلي ومبرّد

بنجر مقطع مكعبات (للون الوردي)

خطوات التحضير لتخليل اللفت

طريقة عمل اللفت المخلل.. وصفات سهلة ولذيذة لمذاق أصيل

1- اللفت الصغير هو الأفضل لأنه أكثر قرمشة وأقل مرارة، كما يساعد فى تخزينه لفترة طويلة دون أن يلين.

2- تنقع شرائح اللفت ساعة فى ماء وملح لإخراج السوائل الزائدة والحفاظ على القرمشة.

3- تُغسل البرطمانات جيدًا ثم تجفف تمامًا، فالرطوبة تؤدى لتكوّن عفن سريع.

4- امزجى كوب ماء مغلى وبارد ونصف كوب خل وملعقتين كبيرتين من الملح الخشن، قلبى المحلول حتى يذوب الملح تمامًا.

5- إضافة شرائح البنجر تمنح اللفت لونًا ورديًا طبيعيًا، كما تساعد على زيادة مدة الحفظ.

6- ضعى اللفت والبنجر فى البرطمان، ثم أضيفى محلول التخليل حتى يغطيه بالكامل.

7- يُحفظ فى مكان مظلم وجاف لمدة 5–7 أيام حتى يصل للطعم المناسب.

طريقة تحضير اللفت المخلل مخلل اللفت تخليل اللفت مثل المحلات تحضير اللفت المخلل

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

