مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مخلل اللفت من أكثر أنواع المخللات انتشارًا على المائدة المصرية، خاصة مع الوجبات السريعة والمشويات، ورغم بساطة طريقة تحضيره، إلا أن الكثيرين يواجهون مشكلة تغير لونه أو طعمه بعد فترة قصيرة من التخزين.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة تحضير اللفت المخلل مثل المحلات على طريقة الشيف محمد جمال.





طريقة تخليل اللفت مثل المحلات..

1 كيلو لفت

2 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة ملح

1 لتر ماء مغلي ومبرّد

بنجر مقطع مكعبات (للون الوردي)

خطوات التحضير لتخليل اللفت

1- اللفت الصغير هو الأفضل لأنه أكثر قرمشة وأقل مرارة، كما يساعد فى تخزينه لفترة طويلة دون أن يلين.

2- تنقع شرائح اللفت ساعة فى ماء وملح لإخراج السوائل الزائدة والحفاظ على القرمشة.

3- تُغسل البرطمانات جيدًا ثم تجفف تمامًا، فالرطوبة تؤدى لتكوّن عفن سريع.

4- امزجى كوب ماء مغلى وبارد ونصف كوب خل وملعقتين كبيرتين من الملح الخشن، قلبى المحلول حتى يذوب الملح تمامًا.

5- إضافة شرائح البنجر تمنح اللفت لونًا ورديًا طبيعيًا، كما تساعد على زيادة مدة الحفظ.

6- ضعى اللفت والبنجر فى البرطمان، ثم أضيفى محلول التخليل حتى يغطيه بالكامل.

7- يُحفظ فى مكان مظلم وجاف لمدة 5–7 أيام حتى يصل للطعم المناسب.