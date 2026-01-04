قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء 15 رجب للميت.. يجعل قبره روضة من رياض الجنة
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري

الدكتور المهندس عاصم الجزار
الدكتور المهندس عاصم الجزار
حسن رضوان

أكد الدكتور المهندس عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يراهن بقوة على تحقيق طموحات المواطنين خلال الفصل التشريعي المقبل، من خلال أداء برلماني واعٍ ومسؤول يعكس احتياجات الشارع المصري الحقيقية، ويترجمها إلى سياسات وتشريعات قابلة للتنفيذ ضمن جداول زمنية واضحة ومحددة.

وجاءت تصريحات رئيس حزب الجبهة الوطنية عقب استلامه كارنية العضوية، خلال الحفل الرسمي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب لعام 2025، لتسليم كارنيهات عضوية النواب، في إطار الاستعداد لانطلاق أعمال الفصل التشريعي الجديد، حيث أكد الجزار أن هذه اللحظة تمثل مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن تكون تشريفًا سياسيًا.

وشدد الجزار، على أن حزب الجبهة الوطنية يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ويشارك بوعي كامل في مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية، في إطار مشروع وطني شامل يستهدف إعادة الحيوية للعمل السياسي، واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح رئيس الحزب، أن ما حصده حزب الجبهة الوطنية من مقاعد في انتخابات مجلس النواب يعكس ثقة متنامية من الشارع المصري، مؤكدًا أن الحزب أصبح رقمًا مهمًا في المعادلة السياسية، رغم حداثة نشأته، حيث انطلق منذ عام واحد فقط، واستطاع خلال فترة قصيرة تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية، بفضل ما يضمه من كفاءات وطنية وخبرات متنوعة وكوادر شعبية قريبة من نبض المواطنين.

وأضاف الجزار، أن التجربة الانتخابية الأولى للحزب داخل مجلس النواب تهدف بالأساس إلى تحقيق تمثيل مؤثر وفعّال، لافتًا إلى أن الحزب سيدعم نوابه ببرنامج قوي ومتميز، يتضمن خططًا تفصيلية تمتد لخمس سنوات، تواكب متطلبات المرحلة، وتخدم أولويات المواطن والدولة في آن واحد.

وأشار الجزار، إلى أن الحزب سيكون بمثابة بيت خبرة داعم لأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، من خلال آليات منظمة للتنسيق بين الهيئة البرلمانية وقيادات الحزب، بما يضمن توحيد الرؤية وتعظيم الأثر التشريعي والرقابي، وتمثيل قضايا المواطنين في القرى والنجوع والمدن على حد سواء.

وأكد رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يسعى لترسيخ مبادئ المشاركة السياسية الفاعلة، ودعم جهود الدولة المصرية في البناء والتنمية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل هدف أسمى هو رفعة الوطن، مشددًا على أن الأداء النيابي للحزب سيعكس توجهات قياداته في دعم مسيرة الإصلاح التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الجزار، على أن حزب الجبهة الوطنية سيكون «صوت الحكمة والرأي الراجح»، يتبنى الإصلاح والوسطية، ويطرح بدائل وحلولًا عملية، وليس مجرد معارضة شكلية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة.

حزب الجبهة الوطنية رئيس الجبهة الوطنية البرلمان الشارع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

ترشيحاتنا

سر فقدان هنادي مهنا وزنها

الخصوصية أولًا ولم تلجأ للجراحة… هنادي مهنا تكشف سر وزنها

مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

بعد تصريحاته عن الحب.. مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

أطول عتمة خلال القرن

أطول عتمة خلال القرن.. ظاهرة فلكية لن تتكرر إلا بعد 100 عام

بالصور

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد