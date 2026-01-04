تحدث محمد مرعي، متحدث محافظة الجيزة، عن إجراءات تأمين اللجان وتنظيم دخول وخروج الناخبين في الجولة النهائية، قائلا: “العملية الانتخابية بدأت بالأمس، ولم يكن هناك أي مشاكل أو شكاوى”.

وأضاف محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أمس السبت: “استمر التصويت في إحدى اللجان بمركز أوسيم حتى الساعة الـ 10 مساءً”، مشددا على أن معدل الإقبال متوسط والعملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر.

وأوضح أن “غرفة العمليات تتابع عملية التصويت، ونعمل على تطبيق التعليمات أمام اللجان، كما نعمل بالتنسيق مع جميع اللجان”، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تظل منعقدة حتى إغلاق جميع اللجان.

ويضع القانون عقوبات رادعة لكل من يسعى إلى الإخلال بسير العملية الانتخابية، حيث نصّت المادة (61) على معاقبة كل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات حال تحقق الغرض من هذا الفعل.

وفيما يتعلق بقيد الناخبين، ألزمت المادة (13) بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين والمواطنات في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء المتجنسين بالجنسية المصرية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابها، بما يضمن أهلية المشاركة السياسية وفق ضوابط واضحة.

