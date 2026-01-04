قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
توك شو

إجراءات تأمين اللجان وتنظيم دخول وخروج الناخبين في الجولة النهائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تحدث محمد مرعي، متحدث محافظة الجيزة، عن إجراءات تأمين اللجان وتنظيم دخول وخروج الناخبين في الجولة النهائية، قائلا: “العملية الانتخابية بدأت بالأمس، ولم يكن هناك أي مشاكل أو شكاوى”.

وأضاف محمد مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أمس السبت: “استمر التصويت في إحدى اللجان بمركز أوسيم حتى الساعة الـ 10 مساءً”، مشددا على أن معدل الإقبال متوسط والعملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر.

وأوضح أن “غرفة العمليات تتابع عملية التصويت، ونعمل على تطبيق التعليمات أمام اللجان، كما نعمل بالتنسيق مع جميع اللجان”، مشيرا إلى أن غرفة العمليات تظل منعقدة حتى إغلاق جميع اللجان.

ويضع القانون عقوبات رادعة لكل من يسعى إلى الإخلال بسير العملية الانتخابية، حيث نصّت المادة (61) على معاقبة كل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير على إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات حال تحقق الغرض من هذا الفعل.

وفيما يتعلق بقيد الناخبين، ألزمت المادة (13) بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين والمواطنات في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء المتجنسين بالجنسية المصرية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابها، بما يضمن أهلية المشاركة السياسية وفق ضوابط واضحة.
 

محافظة الجيزة العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب

