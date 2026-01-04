حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رنا عصمت

تصدرت الإعلامية سالي عبد السلام ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل وذلك بعد ام حلت ضيفة مع الاعلامية ريهام سعيد و كشفت عن خبر حملها، مع بداية عام 2026.

وكتبت سالي عبد السلام في منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشفت فيه عن تفاصيل رحلة طويلة من الانتظار والدعاء.


وأضافت سالي: “بسم الله نبدأ 2026 ببركة ورزق وهبة من الله”، معربة عن امتنانها الكبير لدعوات جمهورها، التي وصفتها بأنها كانت سببًا مباشرًا فيما أسمته “المعجزة”.


وأكدت عبد السلام، أنها تلقت دعوات لم تشهد مثلها من قبل، قائلة: “شفت دعوات عمري ما شفتها في حياتي.. شكراً من قلبي”، مشيرة إلى أن دعم المتابعين كان سر قوتها.

سالي عبد السلام تكشف سبب طلاقها وعلاقته بالقطة 

وأوضحت أنها لاحظت “قطة عظامها مكسّرة وفي فمها ورقة”، عندما كان زوجها وشقيقها في طريقهما لصلاة الجمعة، حيث أخبرها زوجها مؤمن عن شيء غريب ملقى على السلم، وعندما خرجت وجدت زوجة الرجل الذي يساعدهم في المنزل. وأضافت:
“ارتديت قفازًا، واستخدمت الماء والملح، وقرأت آية الكرسي، ثم تخلصت من القطة بعيدًا.”

أكدت سالي عبد السلام أنها تؤمن بوجود السحر ولكنها لا تخاف منه، قائلة:
“أكيد في سحر وكل حاجة، بس ربنا مش هيأذينا ومش هيخلي حد يأذينا، إحنا بنقرأ أذكارنا ونحصن أنفسنا، فلا داعي للخوف أبدا.”

وأضافت:
“اتعمل لي سحر بقطة عضمها متكسر، وكان الهدف إصابتي بمرض لا علاج له، وعدم الإنجاب، والتفريق بيني وبين زوجي، لكن مفيش حاجة تأثر فينا إلا إذا سمحنا لها، فالله سبحانه وتعالى قال: ‘وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله’.”

