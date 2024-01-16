رمضان 2024.. شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل مسار إجباري

نشر المنتج هاني عبدالله الصور الأولى من كواليس من مسلسل “مسار إجبارى ” المقرر عرضه فى الماراثون الدرامي أشهر رمضان 2024.

مسلسل "مسار إجبارى" مكون من 15 حلقة، ويعد من الأعمال المنتظرة فى شهر رمضان المقبل، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.



وأكدت النجمة صابرين أنها بدأت تصوير أول مشاهدها في مسلسل "مسار إجبارى" المكون من 15 حلقة، اليوم الثلاثاء لتلتحق بأسرة العمل الذى انطلق تصوير أول مشاهده الإثنين، لافتة إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

وأشارت صابرين في تصريحات صحفية – إلى أنها متحمسة جداً للعمل باعتباره أول انتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وكذلك العمل مع المخرجة نادين خان الذى تأجل تعاونها معها، وأيضاً المنتجة دينا كريم التي تعتبرها من المنتجين المحترمين في المهنة، موضحة أنها أحبت التجربة القائمة على الشباب لأنها تريد العمل مع أجيال مختلفة، مع وجود دراما اجتماعية أسرية بها ضحك وشجن ورومانسية في نفس الوقت.

وتابعت صابرين أنها من مؤيدى فكرة تقديم مسلسلات من 15 حلقة لأن أحداثها تكون مكثفة وسريعة وبعيدة عن التطويل والمط، مشددة على أن كل حلقة في "مسار اجبارى" بها مفاجآت وأنها تجسد دور الأم بشكل مختلف وجديد عليها من ناحية المشاعر والأحاسيس وطبيعة المواقف التي تواجهها متوقعة أن يكون أحمد داش وعصام عمر من مفاجآت دراما رمضان هذا العام.