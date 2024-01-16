بروتوكول تعاون علمي وعملي وثقافي بين هيئة قضايا الدولة وجامعة حلوان

وقع اليوم الثلاثاء الموافق ١٦ يناير ٢٠٢٤ المستشارمسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون علمي وعملي وثقافي في جميع العلوم والعلوم القانونية والقضائية بصفة خاصة، لتحقيق الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية وتبادل الدراسات والخبرات في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية، وذلك بالتعاون والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن تبادل الإنتاج العلمي بينهما.

فيما وجه المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة الشكر للسيد الدكتور رئيس جامعة حلوان على حسن الاستقبال ، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون بين السادة مستشاري الهيئة مع الجامعات المصرية، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به جامعة حلوان في نشر الثقافة والعلوم في شتى المجالات العلمية والبحث العلمي القانونية منها خاصة.

وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازا.

حضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من السادة المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة. والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

وحضر من جانب الجامعة: الأستاذ الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة.

والأستاذة الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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