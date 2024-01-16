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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش إجراءات إنشاء صيدلية "إسعاف 24"

صدى البلد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم، المدير التنفيذي للشركة المصرية للاستثمارات الطبية  الدكتور عطية زيدان ، ووفدا مرافقا له ، للاتفاق على الخطوات التنفيذية بشأن توجيهات الحكومة  بإجراء التسهيلات اللازمة لإنشاء صيدلية  "إسعاف 24" على مستوى المحافظات، ضمن الجهود المنفذة  بالشراكة مع الجهات ذات الصلة والقطاع الخاص لتحسين الخدمة الطبية والعلاجية  من خلال العديد من الإجراءات النوعية في هذا الشأن.


وأكد المحافظ أهمية هذه الخطوة ،التي تم تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ،  تتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات  الطبية ، لاسيما وأن تلك الصيدليات  تسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين على مستوى كافة المحافظات، مشيراُ إلى تكليفه للتنفيذيين المعنيين،بسرعة تحديد المواقع  المناسبة لتعميم نموذج صيدليات" إسعاف 24" ،مع تذليل كافة المعوقات للتوسع في هذا النموذج  الطبي المتميز

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واستعرض الحضور تقديرات العمل في المشروع على مستوى المحافظات  وطرح متطليات تنفيذ المشروع بالمحافظة من خلال البداية بإنشاء صيدلية ليتم التوسع تباعاً ، مؤكدين أن محافظة بني سويف لها أولوية في هذا المشروع نظراً  لحرص قيادتها الحالية على دعم القطاع الطبي في كل مكوناته

 

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