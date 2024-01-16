ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن مستجدات أسعار الذهب و الدولار عالميا حيث هبط سعر الذهب اليوم في مصر، بعدما سجل ارتفاعا استثنائيا خلال الفترة الماضية .

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سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع. ..وذلك بالتزامن مع تصريحات الحكومة حول موعد انتهاء أزمة الأخضر، ومقترح حكومي جديد لزيادة التدفق الدولاري وزيادة العملة الصعبة.وبعد ايضا عقد آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023، وطرح شهادات بنكى مصر والاهلى، وايضا الانضمام للبريكس



وسجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر،

والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .



وكانت مصر انضمت رسمياً مع بدايه العام الجديد 2024 إلى مجموعة "بريكس" ، وهي خطوة يعتبرها الخبراء "مهمة" في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي المساعدة على تقليل الطلب على الدولار.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ان انضمام مصر يوم 1/1 رسميا البريكس، يعني التعامل مع 10 دول بعملات وطنية محلية، مما يعني تقليل الضغط على الدولار ومن ثم ينخفض سعره نوعا ما.

وقد أكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أزمة الدولار إلى زوال، وستنتهي قريبا

واوضح أن الحكومة تعمل على حل المشكلة من جذورها ، من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع المكون المحلي.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية إن برنامج الطروحات، يستهدف مشاركة القطاع الخاص، وقريباً سيتم الإعلان عن طروحات جديدة، وأن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 65‎%‎.

وكشف عن ان "أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، ولكن هناك إجراءات لمعالجة الموضوع بشكل كامل، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الطروحات".

ونذكر حضراتكم انه كانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، تحركا كبيرا على غير المتوقع، ، بعد أن وصل سعر الجرام من عيار 21 إلى نحو 3500 جنيه بالمصنعية على بعض المشغولات كأعلى سعر اليوم شهد سعر الذهب تراجع ملحوظا ليبدأ من نحو 3,360 جنيها للشراء لعيار 21 بعد ان سجل 3,215 جنيها، مخالفا كل التوقعات بعد أيام من طرح شهادات الـ27% في بنكي الأهلي ومصر

كما شهد سعر الجنيه الذهب تحركا أيضا والذي يفضله الكثير للاستثمار ليبدأ اليوم من 26,880 جنيها للشراء بدون مصنعية.

وشهدت أسعار المعدن قفزة إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء كما ارتفع سعر الأوقية اليوزم في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2056 دولارًا.

وكان قبل انتهاء العام الماضي، سجل سعر الذهب أعلى قمة في تاريخه محليا، تحديدا يوم 27 ديسمبر 2023، ووصل سعر الجرام الأشهر عند شراء المشغولات الذهبية وهو عيار 21 إلى أكثر من 3,350 جنيهًا رسميًا لأول مرة وسجّل الجنيه نحو 26400 جنيه إلى 27 ألف جنيه.

وشهدت أسعار المعدن قفزة إلى هذا المستوى بسبب إقبال غير مسبوق على الشراء وقتها ايضا كما ارتفع سعر الأوقية حينها في بورصة نيويورك، لتسجل مستويات بنحو 2,080 دولارًا حينها، مع تثبيت سعر الفائدة على الدولار.