مفاجأة | سيد معوض يكشف حقيقة خلافه مع بركات

كشف سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سبب خلافه مع محمد بركات زميله السابق في النادي القلعة الحمراء وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية "خلافي مع محمد بركات ليس بسبب عدم تعييني في أي من المنتخبات الوطنية".

وأكد سيد معوض، "كل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، مفيش قصة للخلاف بيني وبين بركات، أنا اتسألت سؤال في أحد البرامج التليفزيونية "بركات، صاحبك دلوقتي"، أنا قولت لأ".

واختتم معوض، تصريحاته قائلًا: "بركات، كان صاحبي قبل كده، ولكن دلوقتي لأ".

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني، ثاني مواجهاته في دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية، أمام المنتخب الغاني، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل الفراعنة وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع موزمبيق، في افتتاح مشاركات المنتخب في البطولة الأفريقية الأغلى على مستوى المنتخبات، في نسختها الـ34.