غدًا.. تسليم الدفعة الثالثة من كارت تكافل وكرامة لـ3000 مستفيد بسوهاج

تستعد مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، غدًا الأربعاء، بالتعاون مع محافظة سوهاج، لتوزيع الدفعة الثالثة والتي تشمل 3000 كارت تكافل وكرامة على الأسر المُستحقة بكل من "طما وطهطا وجهينة شمال المحافظة".

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الفقيرة والمستحقة للدعم من أبناء الوطن الشرفاء، وتحت اشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج.

محافظة سوهاج

جدير بالذكر أنه سيقام حفل كبير بقاعه الليلة الكبيرة بمدينة طهطا شمال سوهاج، بحضور العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و وفد من وزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن مبادرة الرئيس السيسي تهدف الى الوصول لـ100 ألف أسرة للاستفادة بسوهاج، وغلق باب الوساطة والسمسرة في مستحقات الفقراء، وأن تأمين وصول الدعم لمستحقيه هو تأمين للجبهة الداخلية للوطن.