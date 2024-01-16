عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدًا.. تسليم الدفعة الثالثة من كارت تكافل وكرامة لـ3000 مستفيد بسوهاج

صدى البلد

تستعد مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج، غدًا الأربعاء، بالتعاون مع محافظة سوهاج، لتوزيع الدفعة الثالثة والتي تشمل 3000 كارت تكافل وكرامة على الأسر المُستحقة بكل من "طما وطهطا وجهينة شمال المحافظة".

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الفقيرة والمستحقة للدعم من أبناء الوطن الشرفاء، وتحت اشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج.

محافظة سوهاج

جدير بالذكر أنه سيقام حفل كبير بقاعه الليلة الكبيرة بمدينة طهطا شمال سوهاج، بحضور العديد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و وفد من وزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن مبادرة الرئيس السيسي تهدف الى الوصول لـ100 ألف أسرة للاستفادة بسوهاج، وغلق باب الوساطة والسمسرة في مستحقات الفقراء، وأن تأمين وصول الدعم لمستحقيه هو تأمين للجبهة الداخلية للوطن.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج جهينة طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

موضوعات متعلقة

صحة سوهاج: المبادرات الرئاسية قدمت 760 ألف خدمة طبية في 200 يوم

ترشيحاتنا

إيران تحذر: عودة الهدوء للمنطقة يتطلب إنهاء الحرب على غزة بشكل عاجل

مصر تفتح ذراعيها لابن غزة| أم الدنيا تداوي جراح وائل الدحدوح.. تفاصيل عملية الإجلاء

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية

بيان عاجل من الحوثيين بعد قصف سفينة بالصواريخ في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ