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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

من رومانسية عيد الميلاد لتوقع العرافة| كيف توترت العلاقة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز حتى الطلاق

طلاق ياسمين عبد العزيز
طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. في منشور صادم ومفاجئ، أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن طلاقها رسميًا من الفنان أحمد العوضي، وذلك عقب قصة حب وزواج دام لعدة سنوات.

وتفاجأ الوسط الفني ورواد السوشيال ميديا بخبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وتساءل رواد السوشيال ميديا عن السبب وراء انفصالهما، خاصة عقب احتفال أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته ياسمين عبد العزيز يوم أمس الأثنين.

طلاق ياسمين عبد العزيز

وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن طلاقها من الفنان أحمد العوضي، في منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".

وكتبت ياسمين عبد العزيز: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير". 

طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي 
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