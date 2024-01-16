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رئيس التحرير
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برلمان

"المصريين": دخول وائل الدحدوح لتلقي العلاج يؤكد دعم مصر اللامحدود للأشقاء بغزة

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

وجه المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تحية شكر وتقدير للدولة المصرية بعد نجاحها في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن مصر لم ولن تألو جهدا لدعم القضية الفلسطينية وكذلك دعم الأشقاء في قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل من جانب قوات الاحتلال على القطاع.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية منذ بداية العدوان على قطاع غزة ومن قبلها وهي تبذل جهودا واضحة ومضنية على كافة الأصعدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موكدًا أن دور مصر التاريخي والريادي سيتذكره الأجيال جيل بعد جيل، مشددا على أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية وأمن قومي لمصر.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مصر تخوض معركة وطنية شريفة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقن دماء الأبرياء، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن المسار الذي اتخذته الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي يشرف كل مصري ونموذج للتضامن والتكامل العربي، ويعزز من ترابط الشعوب العربية ووحدة مصيرها.

وأوضح أن الدولة المصرية دائما تعمل على تطبيق حقوق الإنسان والحفاظ على أرواح البشر، وظهر ذلك جليا من خلال استقبال الجرحى الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم، فضلا عن استقبال المراسل الصحفي وائل الدحدوح اليوم لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا أن الدولة المصرية على رأس الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وتقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في غزة أو استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج اللازم.

وأكد أن الدولة المصرية لم ولن تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل كافة العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكافة الحقوق الإنسانية.

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