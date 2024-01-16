وزير الخارجية الأمريكي: يجب ألا يصمت العالم على الهجمات الإيرانية ضد كردستان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، على ضرورة ألا يصمت المجتمع الدولي على الهجمات التي شنتها إيران على محافظة أربيل في إقليم كردستان الواقع شمال العراق.

وشن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس الاثنين، هجوما على أربيل باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على أهداف قال أنها على علاقة بإرهابيين والموساد.

وأعرب بلينكن خلال لقائه برئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، في سويسرا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عن، "إدانته الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل، مؤكداً أنه يعد انتهاكا صارخاً للسيادة العراقية، وعبر عن تعازي بلاده لعوائل وذوي ضحايا الهجوم".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي على أن "الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن يعدان هذه الهجمات على إقليم كردستان تهديدا خطيرا، وأنهم يتخذون ما هو ضروري للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها"، بحسب ما أورده موقع "السومرية" العراقي.