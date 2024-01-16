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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يبحث إجراءات وآليات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة

صدى البلد

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعاُ ، لمناقشة خطط وآليات تفعيل تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بحضور المحاسب حسن زيطة رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببني سويف ، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المراكز التكنولوجية وبعض الإدارات المعنية بديونا عام المحافظة.


وخلال الاجتماع ناقش نائب المحافظ ، بعض الإجرءات والخطوات اللازمة لتفعيل القانون 152 ، واستعراض بعض  البدائل والحلول لتذليل أي معوقات لتطبيق القانون ، وبحث مزيد من التنسيقات والتيسيرات اللازمة من الجهات الشريكة ،للتغلب على تلك المعوقات ، بهدف تفعيل وتطبيق القانون ،الذي يستهدف تشجيع الاقتصاد الأهلي وإدراجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي  بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات.

 

حيث أكد نائب محافظ بني سويف أهمية تفعيل القانون للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ، والذي يعد أحد أبرز قطاعات الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع، من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى أخرى قائمة، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

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