الجائحة الجديدة.. زعماء وخبراء العالم يجتمعون بسبب “المرض X”

يجتمع زعماء وخبراء العالم غدا، الأربعاء، في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس بسويسرا لمناقشة “المرض X” والتهديدات التي يمكن أن يشكلها وباء آخر.

ومن المتوقع أن ينضم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، لصناع السياسات وأعضاء في مجال الصحة للنظر في كيفية الاستعداد لظهور مسببات الأمراض غير المعروفة.

كما سيحضر كل من ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا، ووزيرة الصحة البرازيلية نيسيا ترينداد ليما، واثنين من المديرين التنفيذيين الآخرين ضمن اللجنة، بالإضافة إلى شيام بيشن، وهو مسؤول تنفيذي في مجال الرعاية الصحية وعضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وقال بيشن، لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، إن المنتدى قدر أن إعداد النظام الصحي العالمي لمواجهة جائحة أخرى سيتطلب ما يقرب من تريليون دولار.

وفيات أكثر 20 مرة من جائحة فيروس كورونا

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن ما يسمى بـ”المرض X” الذي ينتشر بين البشر “يمكن أن يؤدي إلى وفيات أكثر 20 مرة من جائحة فيروس كورونا”.

وتوفي ما يقرب من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”، ما يقرب من 1.2 مليون منهم في الولايات المتحدة.

وتم طرح “المرض X” لأول مرة من قبل منظمة الصحة العالمية، في مراجعة لمسببات الأمراض التي تعتبر أولوية للبحث لإرشاد تخطيط الصحة العامة، كاسم نائب لفيروس غير معروف حتى الآن يمكن أن يصيب البشر.

فيروس مسبب لجائحة جديدة

وعلى هذا النحو، فهو لا يمثل مرضًا معينًا، بل يمثل فيروسًا آخر مسببًا لجائحة يمكن أن يظهر ويجب التخطيط له.

في ذلك الوقت، قال أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض آنذاك، إن “الاسم يمثل حقيقة أنه في أغلب الأحيان، الشيء الذي إن ضربنا أمر لم نكن نتوقعه”.

وأضاف أنه سيسمح بإجراء البحوث على فئات كاملة من الفيروسات التي يمكن أن يظهر منها مسببات أمراض جديدة، بدلا من فيروسات فردية مثل الإيبولا أو زيكا.

وعندما انتشرت جائحة فيروس كورونا لأول مرة، اقترح بعض العلماء أن كوفيد-19 يجب اعتباره المرض X.