عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تبدأ غدا| جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الترم الأول 2024

جدول امتحانات الصف
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة الترم الأول 2024  ، للتأكد من مواعيد الامتحانات التي من المقرر انطلاقها صباح غد الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 .

ومن جانبها ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 المقرر انطلاقها بعد ساعات .

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية

 

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 للمدارس الرياضية

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم + التربية الرياضية (نظري)

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية


جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 "المهني"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية + الخط العربي

الخميس 18 يناير  : الدراسات الاجتماعية +التكنولوجيا

الأحد 21 يناير  : الرياضيات + الاقتصاد المنزلي  

الإثنين 22 يناير : العلوم + المجال الصناعي

الثلاثاء 23 يناير : المجال الزراعي / التجاري + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الدينية


جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 "المكفوفين"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية (ورقة أولى) + اللغة العربية (ورقة ثانية)

الخميس 18 يناير 2024 : الرياضيات (جبر) + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية (ورقة أولى) + الدراسات الاجتماعية ( ورقة ثانية)

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية (ورقة أولى) + اللغة الأجنبية (ورقة ثانية)

الثلاثاء 23 يناير : التربية الدينية + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : العلوم


جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024  (المهنية وضعاف السمع)

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية

الخميس 18 يناير  : العلوم + علم أصول الصناعة

الأحد 21 يناير  : الدراسات الاجتماعية

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 23 يناير : الرسم الفني + التربية الدينية

الأربعاء 24 يناير : الرياضيات 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي امتحانات الصف الثالث الاعدادي الصف الثالث الإعدادي الثالث الإعدادي القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

افتتاح محطات الطاقة الشمسية بمواقع التراث العالمي والمتاحف في مصر

بـ240 ألف جنيه.. سعر أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

900 وظيفة جديدة في البريد .. التقديم من هنا

7 درجات تحت الصفر.. السعودية تعلن محافظة طريف أبرد مدينة

عنصرية.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار بسبب مقطع فيديو

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

فيديو

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

انقسام بإسرائيل وتبادل الإهانات والاتهامات في الحكومة.. اعرف التفاصيل

مش بهتم.. ماذا قال أحمد العوضي عن التعاون مع ياسمين عبدالعزيز |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ