تبدأ غدا| جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الترم الأول 2024

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة الترم الأول 2024 ، للتأكد من مواعيد الامتحانات التي من المقرر انطلاقها صباح غد الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 .

ومن جانبها ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 المقرر انطلاقها بعد ساعات .

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 “عام”

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 للمدارس الرياضية

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم + التربية الرياضية (نظري)

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 "المهني"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية + الخط العربي

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية +التكنولوجيا

الأحد 21 يناير : الرياضيات + الاقتصاد المنزلي

الإثنين 22 يناير : العلوم + المجال الصناعي

الثلاثاء 23 يناير : المجال الزراعي / التجاري + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الدينية



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 "المكفوفين"

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية (ورقة أولى) + اللغة العربية (ورقة ثانية)

الخميس 18 يناير 2024 : الرياضيات (جبر) + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية (ورقة أولى) + الدراسات الاجتماعية ( ورقة ثانية)

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية (ورقة أولى) + اللغة الأجنبية (ورقة ثانية)

الثلاثاء 23 يناير : التربية الدينية + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير : العلوم



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 (المهنية وضعاف السمع)

الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية

الخميس 18 يناير : العلوم + علم أصول الصناعة

الأحد 21 يناير : الدراسات الاجتماعية

الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 23 يناير : الرسم الفني + التربية الدينية

الأربعاء 24 يناير : الرياضيات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة