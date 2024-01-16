تبدأ غدا| جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الترم الأول 2024

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة الترم الأول 2024 ، للتأكد من مواعيد الامتحانات التي من المقرر انطلاقها صباح غد الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 .
ومن جانبها ، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 المقرر انطلاقها بعد ساعات .
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 “عام”
الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية
الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الأحد 21 يناير : الجبر والاحصاء + التربية الفنية
الإثنين 22 يناير : العلوم
الثلاثاء 23 يناير : الهندسة
الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 للمدارس الرياضية
الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية
الخميس 18 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الأحد 21 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + التربية الفنية
الإثنين 22 يناير : العلوم + التربية الرياضية (نظري)
الثلاثاء 23 يناير : الهندسة
الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 "المهني"
الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية + الخط العربي
الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية +التكنولوجيا
الأحد 21 يناير : الرياضيات + الاقتصاد المنزلي
الإثنين 22 يناير : العلوم + المجال الصناعي
الثلاثاء 23 يناير : المجال الزراعي / التجاري + التربية الفنية
الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية + التربية الدينية
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 "المكفوفين"
الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية (ورقة أولى) + اللغة العربية (ورقة ثانية)
الخميس 18 يناير 2024 : الرياضيات (جبر) + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الأحد 21 يناير 2024 : الدراسات الاجتماعية (ورقة أولى) + الدراسات الاجتماعية ( ورقة ثانية)
الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية (ورقة أولى) + اللغة الأجنبية (ورقة ثانية)
الثلاثاء 23 يناير : التربية الدينية + التربية الفنية
الأربعاء 24 يناير : العلوم
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة التيرم الأول 2024 (المهنية وضعاف السمع)
الأربعاء 17 يناير : اللغة العربية
الخميس 18 يناير : العلوم + علم أصول الصناعة
الأحد 21 يناير : الدراسات الاجتماعية
الإثنين 22 يناير : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الثلاثاء 23 يناير : الرسم الفني + التربية الدينية
الأربعاء 24 يناير : الرياضيات