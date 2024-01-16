الأوقاف: إيفاد 12 إماما وقارئا في رمضان إلى عدد من الدول الأجنبية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء 16 / 1 / 2024م إيفاد عدد من الأئمة، إلى عدد من الدول الأجنبية، وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهات الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2024م (38) إمامًا وقارئًا.

أوضح وزير الأوقاف، أن الأئمة الموفدين على النحو التالي:

1. الشيخ/ إبراهيم محمد سيف الدين محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة – إمامًا للعمل بالمركز الإسلامي بشمال درهام – نورث كارولينا – أمريكا .

2. الشيخ/ يحيى إسماعيل فتح الله عرفة- إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية – إمامًا – للعمل بالمركز الإسلامي بمدينة لانكستر – ولاية بنسلفانيا – أمريكا .

3. الشيخ/ محمود عبد الله عبد الفتاح عبد المنعم إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة – إمامًا – للعمل بالمركز الإسلامي بمدينة برنتوود – كاليفورنيا – أمريكا .

4. الشيخ/ ممدوح علي إبراهيم إبراهيم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية – إمامًا – للعمل بجمعية سبع سنابل الخيرية – بريطانيا .

5. الشيخ/ هاني عبد العزيز الحسيني أحمد مدير إدارة بشركة جاسكو - قارئًا – للعمل بجمعية سبع سنابل الخيرية – بريطانيا .

6. الشيخ/ إبراهيم محمد محيي الدين إبراهيم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة – قارئًا – للعمل بالجمعية الإسلامية (مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه) مدينة فرانكفورت - ألمانيا

7. الشيخ/ محمود صلاح محمد عبد الباقي- إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة – إمامًا – للعمل بمسجد رابطة الإسلام والسلام – مدينة فوبرتال – ألمانيا .

8. الشيخ/ خالد أبو العز أبو اليزيد سرحان - إمام وخطيب بديوان عام الوزارة – إمامًا – للعمل بالمركز الإسلامي الأيرلندي – أيرلندا .

9. الشيخ/ كمال محمد علي عبد الرحيم- إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج – قارئًا – للعمل بالمركز الإسلامي الأيرلندي – أيرلندا .

10. الشيخ/ حسن محمد عبد المعبود محمد- إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة – إمامًا – للعمل بمسجد الهداية بمدينة شارلروا – بروكسل – بلجيكا .

11. الشيخ/ محمود فتحي علي موسى- إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة – إمامًا – للعمل بمركز الهجرة بمدينة مونتريال – كندا.

12. الشيخ/ وليد كامل علي عطية الفقي- إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة – إمامًا – للعمل بالجمعية الإسلامية بمسجد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) برانكيا - كولومبيا .

