عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: إيفاد 12 إماما وقارئا في رمضان إلى عدد من الدول الأجنبية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الثلاثاء 16 / 1 / 2024م إيفاد عدد من الأئمة، إلى عدد من الدول الأجنبية، وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهات الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2024م (38) إمامًا وقارئًا.

أوضح وزير الأوقاف، أن الأئمة الموفدين على النحو التالي: 
1. الشيخ/ إبراهيم محمد سيف الدين محمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة – إمامًا للعمل بالمركز الإسلامي بشمال درهام – نورث كارولينا – أمريكا .
2. الشيخ/ يحيى إسماعيل فتح الله عرفة- إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية – إمامًا – للعمل بالمركز الإسلامي بمدينة لانكستر – ولاية بنسلفانيا – أمريكا . 
3. الشيخ/ محمود عبد الله عبد الفتاح عبد المنعم  إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة – إمامًا – للعمل بالمركز الإسلامي بمدينة برنتوود – كاليفورنيا – أمريكا  .
4. الشيخ/ ممدوح علي إبراهيم إبراهيم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية – إمامًا – للعمل بجمعية سبع سنابل الخيرية – بريطانيا .
5. الشيخ/ هاني عبد العزيز الحسيني أحمد مدير إدارة بشركة جاسكو - قارئًا – للعمل بجمعية سبع سنابل الخيرية – بريطانيا .
6. الشيخ/ إبراهيم محمد محيي الدين إبراهيم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة – قارئًا – للعمل بالجمعية الإسلامية (مسجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه) مدينة فرانكفورت - ألمانيا
7. الشيخ/ محمود صلاح محمد عبد الباقي- إمام وخطيب بمديرية أوقاف الجيزة – إمامًا – للعمل بمسجد رابطة الإسلام والسلام – مدينة فوبرتال – ألمانيا .
8. الشيخ/ خالد أبو العز أبو اليزيد سرحان - إمام وخطيب بديوان عام الوزارة – إمامًا – للعمل بالمركز الإسلامي الأيرلندي – أيرلندا . 
9. الشيخ/ كمال محمد علي عبد الرحيم- إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج – قارئًا – للعمل بالمركز الإسلامي الأيرلندي – أيرلندا . 
10. الشيخ/ حسن محمد عبد المعبود محمد- إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة – إمامًا – للعمل بمسجد الهداية بمدينة شارلروا – بروكسل – بلجيكا .
11. الشيخ/ محمود فتحي علي موسى- إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة – إمامًا – للعمل بمركز الهجرة بمدينة مونتريال – كندا.
12. الشيخ/ وليد كامل علي عطية الفقي- إمام وخطيب بمديرية أوقاف البحيرة – إمامًا – للعمل بالجمعية الإسلامية بمسجد عثمان بن عفان (رضي الله عنه) برانكيا - كولومبيا . 
 

وزير الاوقاف الأئمة شهر رمضان الأئمة الموفدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

رسميا.. ياسمين عبد العزيز تعلن طلاقها من أحمد العوضي

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

تراجع مفاجيء| الذهب يهبط من أعلى سعر.. ومفاجاة في قيمة الجنيه الآن

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

طلقها في عيد ميلادها .. شاهد رسالة أحمد العوضي للفنانة ياسمين عبد العزيز قبل الانفصال

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

حكم قضائى فى قضية كنائس النعمة الرسولية

افتتاح محطات الطاقة الشمسية بمواقع التراث العالمي والمتاحف في مصر

بـ240 ألف جنيه.. سعر أشهر سيارة كورية مستعملة في مصر

900 وظيفة جديدة في البريد .. التقديم من هنا

7 درجات تحت الصفر.. السعودية تعلن محافظة طريف أبرد مدينة

عنصرية.. ترحيل مشجعة جزائرية من كوت ديفوار بسبب مقطع فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعالج آثار الكيماوي وتحمى من السرطان .. اكتشف العشب المذهل

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

فيديو

هل صدقت تنبؤات العرافة؟ .. انفصال العوضي وياسمين عبد العزيز.. والجمهور: هزار!

أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي والتنبؤ بانفصالهما.. تفاصيل

انقسام بإسرائيل وتبادل الإهانات والاتهامات في الحكومة.. اعرف التفاصيل

مش بهتم.. ماذا قال أحمد العوضي عن التعاون مع ياسمين عبدالعزيز |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ