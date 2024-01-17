بإطلالة غير متوقعة.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها في حفل Emmy Awards|شاهد

خطفت الإعلامية ريا أبي راشد الأنظار مساء أمس خلال حضورها حفل توزيع الجوائز Emmy Awards.

وتألقت ريا أبي راشد بإطلالة مميزة وغير تقليدية بالنسبة للتصميات التي تظهر بها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي أتسم بفيونكة كبيرة الحجم من الخلف باللون الأبيض.

وانتعلت ريا أبي راشد حذاءً أنيقاً ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجوهرات ألماسية زادت من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريا أبي راشد على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجًا مميزًا مرتكزًا على الألوان الهادئة.

ريا أبي راشد