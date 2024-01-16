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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تستعد لإطلاق موبايل جبار بسعر رخيص

هاتف سامسونج  Galaxy
هاتف سامسونج  Galaxy A35

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد مخصص للفئة المتوسطة والشبابية مع سعر رخيص يناسب هذه الفئة، كما سيحصل الهاتف على مواصفات ممتاز أبرزها معالج قوي وبطارية كبيرة. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy A35 والذي تنتظر سامسونج إطلاقه خلال الفترة المقبلة سيحصل على معالج قوي من نوع Exynos 1380 من إنتاج الشركة، حيث ظهرت عدد من مواصفات الهاتف على منصة Geekbench. 

ويوفر هاتف سامسونج Galaxy A35 ذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و 8 جيجابايت رام ، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 28 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 14. 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A35 على بطارية بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير في الثانية، تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ومن المتوقع أن تكفي البطارية لمدة يوم كامل عند شحنها لمرة واحدة. 

  ومن المتوقع أن يكون سعر هاتف سامسونج  Galaxy A35 ضمن الأسعار المعقولة المخصصة للشباب، كما قد يتم إطلاقه خلال الأسابيع المقبلة بعد حدث Unpacked المخصص لإطلاق هواتفها الرائدة Galaxy S24. 

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