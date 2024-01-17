لماذا يُصاب الأطفال بالتهاب اللوز أكثر من غيرهم؟.. اعرف الأسباب

يحدث التهاب اللوز للأطفال عندما يلحق التهاب باللوزتين، وهما أنسجة بيضاوية الشكل في الجزء الخلفي من الحلق، وتوجد لوزة واحدة على كل جانب.

فئات أكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللوز

تشمل علامات وأعراض التهاب اللوز لدى الأطفال تورم اللوزتين، والتهاب الحلق، وصعوبة البلع، وألم بالعقد الليمفاوية على جانبي الرقبة.

تتضمن عوامل الخطر التي تزيد من إصابة بعض الفئات بالتهاب اللوز، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ الأطفال :

يؤثر التهاب اللوز على الأطفال، ويُعد التهاب اللوزتين الذي سببه البكتيريا أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و15 سنة.

فئات أكثر عرضة للإصابة بالتهاب اللوز

_ الأطفال في المدارس :

تعرض الأطفال المتكرر للجراثيم في فترة المدرسة إلى المخالطة اللصيقة لأقرانهم، ويتعرضون في كثير من الأحيان للفيروسات، أو البكتيريا التي يمكن أن تسبب التهاب اللوز.