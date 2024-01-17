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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاجتماع التحضيري الأول لمنتدى تحديات صناعة الأثاث بدمياط

جامعه دمياط
جامعه دمياط

 

انعقد الإجتماع الأول لفريق منتدى تحديات صناعة الأثاث بمحافظة دمياط المقرر انطلاقه بالجامعة في الخامس من مارس العام الجاري .

يأتي ذلك ضمن تعاون مشترك بين الجامعة وعدة جهات تتمثل في أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ومركز بحوث الإلكترونيات وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة والغرفة التجارية بدمياط تماشياً مع توجه الدولة نحو تطوير ودعم صناعة الأثاث.

 

فصناعة الأثاث واحدة من أهم الصناعات في مصر واتخذت الدولة عدة إجراءات داعمة لها أهمها إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الأثاث بدمياط وهي أحد المشروعات القومية ونقطة انطلاق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبوابة الأثاث الدمياطي للوصول للعالمية ومع ذلك تواجه صناعة الأثاث بدمياط تحديات فريدة تتطلب اهتماماً دقيقاً واستراتيجيات فعالة للنجاح.

حيث ناقش الإجتماع المحاور الرئيسية والمرتكزات التي سينطلق منها المنتدى وأهم تحديات صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وسبل تطوير الصناعة وتعزيز المستوى التنافسي لها وغزو السوق العالمي .

جاء ذلك بحضور  الدكتور حاتم إدريس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ياسر سمرة عميد كلية التجارة والدكتور  وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بالجامعة والدكتور  محمد عماشة عميد كلية التربية النوعية والدكتنر المتولي سليم عميد كلية الزراعة والدكتورة غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور محمد شهاب أستاذ الإقتصاد ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة أماني مشهور رئيس قسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية .

وحضر كلاً من الدكتور  طارق  العرابي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية
مسعد السيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ونائب رئيس شعبة الأثاث، حسام الدين شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بدمياط
، سلامة الجحر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة الأثاث ممثلين عن الغرفه التجاريه بدمياط.

 

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دمياط البحث العلمي الاجتماع التحضيرى الهيئة المصرية التربية النوعية الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الهيئة المصرية العامة التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث

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