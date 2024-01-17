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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«إعلام القاهرة» توجّه تعليمات مهمة لدفعة 2023 | تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تنظيم حفل تخرج دفعة 2023، يوم 24 فبراير القادم بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وعلى الطلاب الذين يريدون الحضور سرعة دفع الاشتراك .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر نظمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ملتقى السلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومحافظة الجيزة، في إطار اهتمام الجامعة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل كافة منشآت الجامعة للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

وخلال الملتقى، تم تنظيم مناقشة حوارية للرد على استفسارات العاملين داخل جامعة القاهرة من أجل تبادل الخبرات والمعرفة مع الخبراء والمتخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية، وكذلك تسليط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات الفعّالة في هذا المجال، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى مثل فرصة مهمة للتعرف على المخاطر التي تواجه العاملين داخل بيئة العمل والمنشآت وتوفير الرعاية اللازمة لهم، والحفاظ على المعدات بما يساعد على زيادة الإنتاجية من خلال توفير بيئة ملائمة تشجع على العمل، وبما يضمن استمرارية العامل داخل مكان عمله، مؤكدًا أن حماية المنشأة تحتاج منا جميعًا أن نتحلى بالإيجابية والابتعاد عن السلبية، وضرورة الوقاية من المخاطر وتسليط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات الفعّالة للحفاظ على المنشآت والافراد بوصفها واجبا وطنياً.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الملتقى استهدف توصيل ثقافة ومفهوم السلامة والصحة المهنية للعاملين بكليات جامعة القاهرة، وتوضيح المتطلبات القانونية للتعامل وقت حدوث مشكلات، والتعريف بجهاز السلامة الملزم بالتفتيش القانوني وواجباته وحقوقه للتفتيش داخل المنشآت، وضرورة تواجد لجان للسلامة والصحة المهنية، وفريق مختص بمتابعة السلامة والصحة المهنية داخل المنشأة من أخصائيين وفنيين، والتعريف بمهام واختصاصات هذا الجهاز الوظيفي والإجراءات التصحيحية والوقائية التي يقوم باتخاذها.

كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة حفل تخرج دفعة 2023

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