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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024| الطلاب يؤدون اللغة العربية بالقاهرة والجيزة الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 بدأ الآن في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة ، امتحان اللغة العربية والخط العربي .

و وفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظتي القاهرة و الجيزة ، من المقرر أن يستمر زمن الإجابة على امتحان اللغة العربية والخط العربي في المحافظتين من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا .

وكانت قد مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ،  قد انهت استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، حيث تم تجهيز اللجان وتعقيمها ، وتم تجهيز أعمال الكنترولات ، والتأكد من سلامة الأنوار والأثاث ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية للطلبة ومراعات التباعد 

وصدرت تعليمات رسمية لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، تشدد على ضرورة تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية  ، والتأكيد علي رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس وحسن التعامل مع الطلاب وأولياء الأمور والإلتزام بضوابط الإمتحانات .

وكانت قد أعلنت المدارس عن التعليمات الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والمتمثلة في :

- ارتداء الزي المدرسي طوال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 
-عدم اصطحاب التليفن المحمول داخل المدرسة حتى لو كان مغلقا
-الحضور إلى المدرسة قبل موعد الامتحان بوقت كافي
- لن يسمح للطالب بالخروج من بوابة المدرسة بين الفترتين في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 
-على الطالب الإلتزام بإحضار جميع أدواته الشخصية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 
-عدم استخدام مزيل الكتابة (الكوريكتور) نهائيا في أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
-عدم التجمع أمام المدرسة بعد انتهاء كل امتحان من امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 
-كتابة الاسم رباعي و رقم الجلوس على ورقة الإجابة في المكان المخصص له 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بالقاهرة “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24  يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

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