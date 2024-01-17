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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ممنوع الموبايل.. شاهد انتشار لافتات تحذيرية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لجان امتحانات الشهادة
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تشهد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الآن انتشارا ملحوظا للافتات تحذيرية تشدد على منع حيازة الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

 

وكان قد حذر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، من حيازة الموبايل أو التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، وذلك للمراقبين أو الطلاب .

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أنه سوف يتم إتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  فى هذا الشأن ، مؤكداً أن العقوبة قد تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة .

كما شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وضبط العملية الإمتحانية، والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة الموبايل أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية و الأجهزة التقنية الحديثة التي قد تساعد فى خرق سرية الإمتحانات .

 

وطالب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، جميع طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم ، حتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان ، قائلا : سيحرم الطلاب المخالفون من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

جدير بالذكر أن اليوم الأربعاء هو أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظتي القاهرة والجيزة ، حيث  يؤدي الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة القاهرة امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، والتربية الدينية من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

بينما يؤدي الطلاب اليوم في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة امتحان اللغة العربية والخط العربي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  بالقاهرة “عام”

الأربعاء  17 يناير : اللغة العربية والخط والاملاء + التربية الدينية

الخميس 18 يناير : الدراسات الاجتماعية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير  : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الإثنين 22 يناير : العلوم

الثلاثاء 23 يناير : الهندسة

الأربعاء 24 يناير : اللغة الأجنبية


جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة 

 

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير وحتي الأربعاء 24  يناير 2024 وفقا لما يلي :

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة العربية والخط

الخميس 18 يناير 2024 : الجبر والإحصاء + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024 : الهندسة

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة الأجنبية + التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024 : العلوم + التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024 : الدراسات الإجتماعية + التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)
 

لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
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