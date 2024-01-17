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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بزيادة 3.3% .. نمو مبيعات بورشه للسيارات خلال عام 2023

صدى البلد

أفادت بورشه أن مبيعاتها العالمية من السيارات خلال الربع الرابع من عام 2023 بلغت 77,499 (بانخفاض 12% على أساس سنوي)، بينما وصل الحجم الإجمالي في عام 2023 إلى 320,221 (بزيادة 3.3% على أساس سنوي).

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وفي الوقت نفسه، تحسنت مبيعات سيارة بورشه تايكان الكهربائية بالكامل (جميع الإصدارات: Taycan، وTaycan Cross Turismo، وTaycan GTS) بشكل ملحوظ في النصف الثاني من العام.

 

وفي الربع الرابع، بلغت مبيعات بورشه تايكان العالمية 12,744 وحدة، وهو ما يزيد بنسبة 31% عن العام الماضي وأعلى مستوى على الإطلاق (الرقم القياسي السابق كان 12,656 في الربع الرابع من عام 2021).

 

والأكثر إثارة للاهتمام هو أن مبيعات تايكان سجلت حصة قياسية جديدة في مبيعات بورشه بلغت 16.4%. وهي علامة إيجابية قبل إطلاق طراز بورشه ماكان الكهربائي بالكامل في السوق، والذي قد يزيد مبيعات بورشه BEV عدة مرات لأنه النموذج الأكثر شعبية في التشكيلة.

 

مبيعات بورشه للسيارات الكهربائية في الربع الأخير من عام 2023 (التغير على أساس سنوي):

تايكان: 12,744 (بزيادة 31%) وحصة 16.4%

بما في ذلك 2,358 في الولايات المتحدة (بزيادة 58%)

 

وفي عام 2023، بلغت مبيعات بورش تايكان العالمية 40,629 سيارة (بزيادة 17% على أساس سنوي)، وهو ما يمثل 12.7% من إجمالي الحجم.

 

مبيعات بورشه للسيارات الكهربائية في الربع الأول والربع الرابع من عام 2023 (التغير على أساس سنوي):

تايكان: 40,629 (بزيادة 17%) وحصة 12.7%

بما في ذلك 7,570 في الولايات المتحدة (بزيادة 4%)

 

سلمت بورشه في عام 2022 نحو 34,801 سيارة كهربائية بالكامل (بانخفاض 16% على أساس سنوي)، وهو ما يمثل في ذلك الوقت 11.2% من إجمالي الحجم. وبشكل تراكمي، باعت بورشه أكثر من 136.000 سيارة تايكان على مستوى العالم.

 

لم تعلن بورشه عن عدد مبيعات السيارات الهجينة (كايين وباناميرا)، ولكننا نعتقد أنها تمثل حصة ملحوظة من الحجم الإجمالي.

بورشه كايين Taycan Taycan GTS الولايات المتحدة تايكان

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