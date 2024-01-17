أستاذ تفسير: الحقبة الأخيرة تسلل للأزهر طلاب هدفهم الحصول على شهادة فقط

قال الدكتور محمد سالم، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات السابق بجامعة الأزهر، إن الطالب الأزهري في الحقبة الأخيرة تسلل إلى الأزهر بطريقة ما فكر ليس أزهريا في الأصل، لكن دخل ليلتحق بالأزهر لكي يحصل على الورقة التي تؤهله إلى أن يقف في الناس والمجتمع ويقول "أنا أزهري".

وأضاف سالم ، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن كلمة "أنا أزهري" لها ثقل داخل وخارج مصر، وبالتالي هذا الشخص يرغب في الشهادة التي توصله ل "ختم الاعتراف".

وأشار إلى أن الشخص يدخل الأزهر بمبرمج بفكر معين وثقافة أحادية، أن هذا الفكر ينتمي للتيار المتسلق أو السلفي الذي ينظر إلى عين واحدة للمسألة وإلى الرأي الواحد وإلى الراجح بها رأي واحد وفرضه على المجتمع.