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أستاذ تفسير: الباحث الأزهري لا بد من أن ينفتح على أفكار الآخرين

صدى البلد

قال الدكتور محمد سالم، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات السابق بجامعة الأزهر، إنه عندما كان مدرس مساعد اقترح أنه لابد من الباحث الأزهري والطالب الأزهري ينفتح على لغة الآخرين، وطرح حينها اسم الدكتور حسن حنفي رئيس الجمعية الفلسفية أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، بحضور مؤتمر عن الشيخ محمود شلتوت.

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وأضاف سالم، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن بعض الأساتذة خاضوا معركة بسبب هذه دعوة الدكتور حسن حنفي، وتم فصلهم حاليا، مردفا: كتبوا شكوى ضدي لدعوتي الدكتور حسن حنفي إلى كلية أصول الدين بجامعة الأزهر ".

 

وأوضح أن الشيخ" شلتوت "يعد أعظم عقلية أزهرية جاءت للأزهر، مردفا:" سمعت من أساتذتي أنه لم يأت شيخا للأزهر في علم شلتوت في هذا الوقت ".

 

وتابع:" إذا أردت أن تقول للناس عن الإسلام الصحيح فاجعلهم يقرءوا للشيخ شلتوت ولا سيما كتاب (الإسلام عقيدة وشريعة) و (توجيهات الإسلام) فهو رجل كان مطلعا على التراث والواقع ".

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