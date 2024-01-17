أستاذ تفسير يكشف تفاصيل الهجوم عليه من بعض الأساتذة بسبب ندوة

قال محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إنه عندما كان في لجنة الندوات العلمية وكان مدرسًا مساعدًا وقتها اقترح أن ينفتح الباحث والطالب الأزهري على الثقافات ولغة الآخرين.

وأضاف، خلال حوار ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه طرح وقتها اسم الدكتور حسن حنفي، أستاذ الفلسفة وبالفعل جاء للندوة وكانت عن الشيخ محمود شلتوت، وهو أعظم عبقرية جاءت للأزهر فلم يأت شخصية للأزهر في مثل علمه، مؤكدًا أنه إذا أردت أن تعلم الناس الدين الصحيح فأعطهم كتب الشيخ شلتوت.

وتابع، أنه بعد دعوته الدكتور حسن حنفي، بعض الأساتذة أقاموا معركة طويلة عليه وتم محاربته وكتبوا شكوى ضده بأنه أحضر الدكتور حسن حنفي لكلية أصول الدين بالأزهر، مشيرًا إلى أن الذين هاجموه تم فصلهم من الكلية.